جوارديولا يشيد بما يقدمه ليفربول ويكشف حقيقة إصابة أجويرو

تعرف على تصريحات جوارديولا عقب مباراة فولهام

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بما يقدمه فريقه وليفربول خلال الموسم الجاري كما كشف عن نوعية إصابة كيفين دي بروين وسيرجيو أجويرو..

مانشستر سيتي انتصر بثنائية نظيفة أمام فولهام في لقاء الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: " لعبنا أول 15 - 20 دقيقة بصورة رائعة وبالطريقة المميزة لنا، ولكن بالطبع بعد فترة توقف دولي لابد من أن تفقد الإيقاع في بعض الأوقات وخاصة أن المباراة تُلعب ظهرًا في يوم مشمس. أنا راضي عن اللقاء".

وتابع: "نحاول القيام بكل شيء ممكن بهدف الفوز في المباريات باختلاف المسابقات التي نلعب فيها. فولهام قدّم مبارة قوية ضد ليفربول وتشيلسي ولم يكن منافسًا سهلًا".

مدرب برشلونة وبايرن ميونخ الأسبق أكد أنّه من المبكر الحديث عن الفوز بالرباعية مشيرًا إلى أنّ ما يقدمه مانشستر سيتي وليفربول في الموسم الحالي يستحق الإشادة.

ثقة 👌 pic.twitter.com/EWMZsuhYxo

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

وأردف: "كيفين دي بروين أراد أن يلعب المباراة كاملة ولكنّه بدأ يشعر بالإرهاق ولذلك كان الأفضل استبداله لضمان ألا نعاني من غيابات في الفترة المقبلة".

واختتم: "غدًا سوف نقوم ببعض الفحوصات الطبية لتقييم موقف أجويرو، لقد شعر ببعض الإنزعاج ولكنه غير مصاب واستبداله جاء اخترازيًا. أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام".

ووصل السيتزنز إلى صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ليفربول الذي يلعب ضد توتنهام.