جوارديولا يُشيد بجودة تريزيجيه ويكشف موقف ناديه من الميركاتو الشتوي

قيمة كبيرة لأجويرو..

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على أن منافسه المقبل أستون فيلا يتمتع بلاعبين من ذوي الجودة العالية، في مقدمتهم المصري محمود حسن تريزيجيه وجاك جريليتش.

وجمع أستون فيلا حتى الآن 26 نقطة يتواجد بهم في المركز العاشر مع مباريات أقل من جميع الفرق المتقدمة عليه، بعدما أجلت رابطة البريميرليج مبارياته آخر أسبوعين في أعقاب تفشي فيروس كورونا داخل الفريق.

تصريحات الفيلسوف أتت خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا المقبلة، إذ شدد جوارديولا على أن الطفرة التي يعيشها منافسيه هذا الموسم ستجعل الأمور صعبة للغاية على فريقه.

المزيد من الفرق

جوارديولا قال "لديهم الثقة في هذا الموسم، لقد اشتروا واتكينز واستقرت الأمور في منتصف الملعب، باركلي يقدم الكثير من الجودة، والحارس (إمليانو مارتينيز) متألق للغاية أيضًا".

كما أضاف "هذا إلى جانب الجودة التي يتمتعون بها مع تريزيجيه وجريليتش، إنهم في حالة ثقة واضحة ولا يعانون بالقرب من قاع الدوري، الأمور مختلفة عن الموسم الماضي تمامًا".

وتابع "لا نعرف أي اللاعبين سيكونون متاحين، غدًا سنرى التشكيلة لكن الجودة التي أظهروها هذا الموسم كانت مذهلة، هذا هو اهتمامنا الوحيد. نعلم في هذا الدوري أنك قادر على الفوز بخمس مباريات متتالية وخسارة ثلاث مباريات متتالية".

رسميًا .. الكشف عن عدد المباريات التي سيغيب عنها ميسي بعد طرد السوبر!

أما عن موقف سيرخيو أجويرو من المشاركة فقال "نحن بحاجة إليه، نحن نفتقده، إنه أفضل مهاجم في تاريخنا، لكننا لم نجلس ونشكو فقط بسبب غيابه، نحن بحثنا عن البدائل. لا يزال في فترة العزل".

وأتم مجيبًا على سؤال إذا ما كان مانشستر سيتي سيقتحم سوق الانتقالات الشتوية "لم نناقش هذا، لكننا سننهي الموسم باللاعبين الذين لدينا".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي في حال الفوز بمباراته المؤجلة سيتصدر جدول ترتيب البريميرليج بفارق نقطة عن المتصدر الحالي مانشستر يونايتد، وأربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع.