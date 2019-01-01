جوارديولا يسترجع سيناريو دوري الأبطال.. ويطالب بركلة جزاء

الإسباني يعتبر تكرار الحدث ذاته أمام نفس الخصم أمراً قاسياً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بأداء فريقه رغم التعادل مع توتنهام هوتسبر بهدفين لمثلهما في الأسبوع الثاني للبريميرليج.

وقال جوارديولا لسكاي سبورتس عقب المباراة:"الطريقة التي لعبنا بها كانت مذهلة، أنا فخور بالفريق. كم التسديدات الذي حظينا به كان عظيماً، ولم نترك أي تسديدات تأتي على مرمانا سوى اثنتين".

وأضاف:"الناس يقولون أنه يمكننا التحسن ولكن النتيجة هي ما يهم في النهاية، كنا نود الفوز لأن اللاعبين يستحقونه، ولكن أحياناً تكون كرة القدم بهذا الشكل".

وشهدت المباراة إلغاء هدف لسيتي سجله جابرييل جيسوس في الدقيقة الأخيرة، أسوة بهدف رحيم سترلينج الذي تم إلغاؤه في الدقائق الأخيرة لإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل بضعة أشهر ضد توتنهام أيضاً.

وأوضح:"اعتقدت أننا تركنا هذا الوضع في توتنهام بدوري الأبطال خلال الموسم الماضي، ولكنه يتكرر مجدداً، الحكم وتقنية الفيديو ألغيا الهدف، إنها المرة الثانية وهذا قاسي".

وتابع:"كان مذهلاً ألا يتم احتساب ركلة الجزاء (لصالح رودري) في الشوط الأول، ولكن الفيديو قال أنها لم تكن ركلة جزاء. أنا واثق أن الناس كانوا سعداء اليوم ولكننا بحاجة للمزيد من العمل على تسجيل فرصنا".

يذكر أن سيتي سدد مجموع 30 تسديدة طوال المباراة بينها 10 على مرمى السبرز، فيما سدد توتنهام 3 منهم 2 فقط على مرمى إيدرسون.