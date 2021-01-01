جوارديولا يزف نبأ سعيدًا لجماهير برشلونة بعد فوزه بكأس كاراباو

البرسا سعيد..

زف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، نبأ سعيدًا لجماهير برشلونة، بتأكيده أن إيريك جارسيا في طريقه للعب مع النادي الكتالوني الموسم المقبل.

جوارديولا كان يحتفل بفوز مانشستر سيتي بأولى بطولاته هذا الموسم بعد التغلب على توتنهام في نهائي كأس كاراباو بهدف نظيف، وخلال الاحتفال أبلغ الصحافة بأمر إيريك جارسيا.

هدف الفوز الوحيد للنادي السماوي أتى عبر مدافع آخر إيمريك لابورت، مما دفع الصحافة للتساؤل حول سبب عدم مشاركة إيريك جارسيا في المباراة.

جوارديولا قال في هذا الصدد "إنه أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة لي، أتمنى أن يكون لديّ 15 لاعبًا مثله".

كما أضاف "السبب في عدم استدعائه إلى نهائي كأس كاراباو هو أنني أعتقد أنه سيوقع لبرشلونة".

وكان برشلونة قد حاول ضم جارسيا في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، غير أن انتخابات رئاسة البرسا حالت دون إتمام الصفقة في ذلك التوقيت.

عقد الدولي الإسباني ينتهي في ملعب الاتحاد بنهاية هذا الموسم، لذلك سينضم مجانًا إلى برشلونة الذي يعاني كثيرًا في مركز قلب الدفاع.

الجدير بالذكر أن برشلونة يجابه أزمة تراجع مستوى كليمون لونجليه وصامويل أومتيتي، إلى جانب كثرة إصابات جيرارد بيكيه، ليكون رونالد أراوخو وحيدًا في قلب الدفاع.