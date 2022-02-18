جوارديولا يروي تفاصيل دقائق الرعب في طائرة مانشستر!

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن فريقه عاش لحظات رعب في الجو قبل هبوط الطائرة التي عادوا فيها من البرتغال.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها قبل مواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي، وأكد خلالها على شكره للطيار الذي أشعرهم بالهدوء في ذلك الموقف الصعب.

وقال جوارديولا: "لأكون صادقًا عندما شاهدت مقطع الفيديو في وقت لاحق قلت لنفسي يا إلهي، لقد كان الموقف مرعب أكثر مما شعرت".

وأضاف: "الطائرة اهتزت عدة مرات خلال توجهنا للهبوط، وبدأت المحركات في إصدار الكثير من الأصوات المزعجة وقمنا بالتوجه للسماء من جديد".

وأردف: "في تلك اللحظة علمت أن شيئًا ما ليس على ما يرام، لكن الطيار كان مذهل وتحدث معنا وكان في منتهى الهدوء".

وأكمل: "لقد أخبرنا أن الأجواء بها الكثير من الرياح وأنه سيحاول الهبوط من جديد في مانشستر لكن في النهاية هبطنا في ليفربول، لكن طريقته وانتقاء الكلمات لديه أشعرونا بالهدوء".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يواجه توتنهام مساء السبت على ملعبه ووسط جماهيره عقب الفوز على سبورتينج لشبونة بخمسة أهداف نظيفة في دوري أبطال أوروبا.