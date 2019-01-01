جوارديولا يرفض مقارنة مانشستر سيتي وبرشلونة

المدرب سعيد بما حققه لاعبيه في مواجهة تشيلسي المذهل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته عقب الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح والتتويج بكأس كاراباو.

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وقال جوارديولا عقب المباراة لسكاي سبورتس:"بالتأكيد أنا سعيد، تشيلسي قدم مباراة مذهلة، وأنا سعيد بالفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ النادي".

وأضاف:"أهم شيء حين يتعلق الأمر بركلات الترجيح هو الشخصية، وهذا ما فعلناه، أنا سعيد بأن سيتي وجد طريقة أخرى للفوز".

وتابع:"لقد واجهنا لاعبين مذهلين، تشيلسي لديه جودة كبيرة وبعد النتيجة التي كانت قبل أسبوعين (6-0) علمت أن الأمور ستكون أصعب، إنها مباراة نهائية".

وأوضح:"التواجد في العديد من المسابقات أمر متطلب وصعب ولدينا الكثير من الإصابات".

وعما إذا كان قادراً على بناء هيكل في سيتي يحقق ما حققه مع برشلونة في السابق قال:"لن أقارن. ما فعلناه في برشلونة كان فريداً، هنا لاعبون جدد ونادي جديد، والآن سنرى إلى أي مدى يمكننا الذهاب".

يذكر أن بيب قد حقق اللقب الخامس والعشرين في مسيرته كمدرب، بواقع 14 مع برشلونة و7 مع بايرن ميونيخ و4 مع مانشستر سيتي.