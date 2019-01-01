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جوارديولا يرغب في استعادة دوجلاس كوستا

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Alexander Hassenstein / Bongarts
جوارديولا ليس الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع كوستا
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يخطط بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، للتعاقد مع دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس، والمرشح لمغادرة تورينو في الصيف,

جوارديولا سبق وجلب كوستا إلى بايرن ميونخ حينما عمل الفليسوف مع بطل الدوري الألماني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جوارديولا يبحث عن تدعيم الفريق خلال الصيف المقبل ويفضل العمل مجددًا مع كوستا.

وأوضحت أنّ ماسيلميانو أليجري، المدير الفني للبيانكونيري، لا يمنح كوستا فرصة كافية للعب ولا يمانع رحيله في الصيف المقبل حال استمر مدربًا للموسم المقبل.

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الصحيفة أكدت أنّ جوارديولا سيواجه منافسة شرسة من الجار مانشستر يونايتد الذي يهدف للتعاقد مع صاحب الـ 28 عامًا لخلاف أليكسيس سانشيز.

سانشيز يعاني في أولد ترافورد خلال الموسم الجاري وقد يرحل بنهاية الموسم.

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