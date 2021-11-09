جوارديولا يراوغ بشأن ستيرلينج: برشلونة نادٍ مغرٍ لأي لاعب

قرر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ألا يعطي أي تلميح عن انتقال رحيم ستيرلينج إلى نادي برشلونة الإسباني، لكنه في نفس الوقت لم يغلق الباب تمامًا.

برشلونة مهتم بالفعل بالحصول على خدمات ستيرلينج، حيث تواجد ماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي الكتالوني في مانشستر خلال الصيف الماضي.

ويبحث برشلونة عن تعزيز خطه الأمامي الذي يعاني بشدة بإصابات عثمان ديمبيلي المتكررة، والأزمة الصحية التي ألمت بالأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

ماذا قال جوارديولا عن انتقال ستيرلينج إلى برشلونة؟

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تحدث جوارديولا عن فكرة انتقال لاعبه إلى برشلونة.

وقال بيب: "ليس لدينا مهاجم، لذلك..".

وأضاف عن احتمالية وجود مفاوضات بين الناديين: "ليس لدي أي فكرة، لا أعرف، ومن الواضح أنني لن أخبرك بهذا أيضًا".

كيف فتح جوارديولا الباب أمام رحيل ستيرلينج؟

جوارديولا لم يغلق الباب كاملًا أمام رحيل ستيرلينج حيث قال: "لدى المدربين ما يكفي حتى لا يغضب اللاعبون الذين لا يشاركون، لمعرفة ما إذا كنا سنفوز في مباراة واحدة أو التي تليها، لدينا الكثير من العمل".

وتابع: "لذلك إذا كان برشلونة مهتمًا بأي من لاعبينا، فأنا مقتنع بأن برشلونة يظل ناديًا جذابًا للغاية".

وأكمل: "أكثر من كونه جذابًا، المدينة والنادي والتاريخ، وهذا بالنسبة إلى المدربين أو اللاعبين أمر مغرٍ حقًا".

واختتم جوارديولا حديثه قائلًا: "إذا كان برشلونة مهتمًا بأحد لاعبينا سيبدأون العمل، الأمر مفتوح، برشلونة سواء في الأوقات الجيدة أو السيئة يمكنه أن يفعل ما يريد".







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