جوارديولا يدعم روز ضد العنصرية ويثني على سترلينج

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يقدم الدعم لداني روز نجم توتنهام ضد العنصرية التي يتلقاها مؤخرًا ويشيد برحيم سترلينج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قدم المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الدعم للاعب فريق توتنهام داني روز ضد ما يتعرض له من مواقف عنصرية مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" على لسان بيب وأشاد من خلالها بتصرفات لاعبه رحيم سترلينج.

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وقال جوارديولا: "سأرى داني روز يوم الثلاثاء المقبل وسأتحدث معه حول الطريقة الأفضل من أجل القتال في مثل تلك المواقف، فهم لاعب استثنائي للغاية".

وأضاف عن رحيم سترلينج: "ما قام به بتقديم دعوات لمباريات دوري الأبطال للأطفال من مدرسته السابقة هي اشارة رائعة للغاية منه".

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وأكمل: "كرة القدم ليس حول نجومها قط بل حول كونك انسان ، مثل تلك الاشارات والتصرفات تحدد من أنت وتحدد لأي نادي تلعب".

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة كانت قد شهدت موجة عنصرية عالية في ملاعب كرة القدم خاصة في إيطاليا وإنجلترا.