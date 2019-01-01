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جوارديولا يخطط لجعل ندومبيلي خليفة فيرناندينو مستقبلًا

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جوارديولا يريد التعاقد مع نجم أوليمبيك ليون ندومبيلي في مانشستر سيتي لخلافة فيرناندينيو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي قد استقر على ندومبيلي ليكون خليفة فيرناندينيو المستقبلي.

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وكان مانشستر سيتي قد بحث في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة عن بديل لفيرناندينيو ولكنه لم يتعاقد مع أي من اللاعبين الذي فاوضهم.

وكان فايجل وجورجينيو أبرز اسمين لدى بيب جوارديولا من أجل شغل هذا المركز، ولكن المفاوضات مع كليهما قد تعثرت في النهاية.

وبهذه الخصوص، قالت عدة صحف إنجليزية إن جوارديولا بات يخطط لجعل نجم أوليمبيك ليون ندومبيلي هو الخليفة الشرعي لفيرناندينيو.

وأضافت أن هناك خطة لدى جوارديولا لتأمين هذا المركز على المدى الطويل بالتعاقد مع لاعب شاب كندومبيلي من أجل استلام الدفة من فيرناندينيو.

ومن المحتمل أن يتم التفاوض بخصوصه في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة في حال أفلت مانشستر سيتي من تحقيقات اللعب المالي النظيف.

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يذكر أن مانشستر سيتي قد خضع مؤخرًا لتحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل النظر في صفقاته التي أجراها في مواسم الانتقالات الأخيرة.

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