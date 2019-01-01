جوارديولا يختلف مع جوندوجان ويكشف حالة سيلفا

جولة جديدة من الصراع بين سيتي وليفربول هذا الأسبوع

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حذر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من خطورة خصمه المقبل كريستال بالاس، وكشف عن مدى تطور حالة نجمه برناردو سيلفا في الأيام الماضية.

وغاب سيلفا عن لقاء الفريق الأخير مع توتنهام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بداعي الإصابة التي تعرض لها في الحصص التدريبية استعداداً للقاء.

وبدأ بيب حديثه بالعودة لمباراة توتنهام بدوري الأبطال: "لم يتغير شيء، كرة القدم تتعلق بالمساحات وكيف تستغلها، في اللقاء كنا نملك لاعبين عديدين عائدين من الإصابات، حتى أجويرو تفاعل جيداً مع إضاعة ركلة الجزاء وكنا أفضل من لقاء شالكه".

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وأضاف: "نقدم 20 شهر رائعة، خسرنا فقط مرتين في آخر 23 مباراة، ليس من السهل اللعب أمام توتنهام خارج ملعبك بدوري الأبطال ولكن قدمنا عرضاً جيداً، أختلف مع جوندوجان أننا افتقدنا للشجاعة".

وحول مباراة كريستال بالاس: "فريق منظم ويملك خط هجوم قوي ولاعبين جيدين في المواقف الفردية، نملك ستة لقاءات متبقية وسنحضر لها جيداً، يملكون مدرب خبير في صورة هودسون نجح في إبقاء الفريق في مركز آمن".

وتحدث جوارديولا حول برناردو سيلفا: "يظهر كم هو لاعب رائع، يجيد كجناح أو في العمق، هو لاعب محارب وذكي دفاعياً، بالمجمل لاعب ممتاز، هو في حالة أفضل وزينتشنكو لكن لا أعرف إذا كانا سيلعبا أم لا أمام بالاس".

ويحل سيتي ضيفاً على نظيره كريستال بالاس مساء الأحد بالبريميرليج وصراعه مع ليفربول على صدارة جدول المسابقة.