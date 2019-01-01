جوارديولا يثق بنزاهة مانشستر سيتي ويدعم تقنية الفار

مدرب مانشستر سيتي يدافع عن الاتهامات الموجهة لناديه ويكشف عن رضائه على التحكيم بالفيديو

فيسبوك تويتر محمد عماد

دافع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن الاتهامات الموجهة لناديه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال المدرب الإسباني: "إن النادي قد أصدر بيانًا بالأمس، لا يمكنني إضافة المزيد، ولكنني واثق من إدارة النادي وما تفعله".

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وعن رأيه في التحكيم بالفيديو في دوري أبطال أوروبا بداية من دور الـ 16، والذي أنصف غريمه التقليدي مانشستر يونايتد على حساب باريس سان جيرمان قال جوارديولا: "لقد واجهنا مباراة صعبة أمام شالكه، لم يكن أمامنا وقت لمتابعة مباريات هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، ولكنني أحب التكنولوجيا لأنها تنصف الجميع وتساعد الحكام في عملهم".

يشار إلى أن مانشستر سيتي يستعد يوم السبت لاستضافة واتفورد في الأسبوع الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، الذي يتصدر جدول ترتيبه بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه ليفربول.