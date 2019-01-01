جوارديولا يتوصل لاتفاق لتدريب يوفنتوس

هل يحط الكتالوني الرحال فعلاً في تورينو؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن مفاجأة كبرى وهي توصل يوفنتوس لاتفاق مع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لتدريب الفريق خلفاً لماسيمليانو أليجري.

وتواترت أنباء مؤخراً أن الموسم الحالي هو الأخير لأليجري في تورينو بعد توتر علاقته مع الإدارة والجماهير، واحتمالية الوداع المبكر لدوري الأبطال من دور الستة عشر.

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لويجي جويلبا، صحفي في "إل جيورنالي"، قال في مقابلة مع راديو "CRC" إن مصدراً أخبره أن الاتفاق تم بين يوفنتوس وجوارديولا من أجل قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشار جويلبا أن الاتفاق الشفهي بين الطرفين على عقد لمدة أربعة مواسم، كما كشف أن مصدره هو نفس الشخص الذي كان كشف له عن مفاوضات البيانكونيري مع كريستيانو رونالدو قبل إعلانها.

وتحدثت تقارير في إنجلترا أن جوارديولا قد يرحل بعد التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي مع مانشستر سيتي بخصوص خروقات قوانين اللعب النظيف واحتمالية معاقبة النادي بالاستبعاد من البطولات الأوروبية أو الحرمان من الانتقالات.

الجدير بالذكر أن تجربة جوارديولا الوحيدة في إيطاليا تعود لوقتما كان لاعباً في روما وبريشيا بين 2001 و2003.