جوارديولا يتحدث عن مواجهة نصري وبيليجريني الخاصة

لقاء خاص بين مانشستر سيتي ووستهام

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن المواجهة الخاصة التي ستجمع فريقه أمام مدربه ولاعبه السابق مانويل بيليجريني وسمير نصري في مقابلة الأربعاء مع وست هام.

وعمل بيليجريني مع مانشستر سيتي ما بين 2013 و2016 وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة.

وقال بيب للإعلام: "سيحصل بيليجريني على الاستقبال الذي يستحقه، أنا واثق من هذا لأنه قام بعمل رائع، الدوري الذي فاز به كان مميزاً بالعدد الكبير من الأهداف والطريقة التي لعبوا بها، كان فريقاً جيداً".

وأتبع: "هنا في إنجلترا هنا احترام كبير للاعبين والمدربين السابقين، وفي حالة مانويل هو شخص رائع، دائماً مهذب ويحترم الأندية".

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وحول نصري الذي لم يلعب مع جوارديولا إلا في مناسبة وحيدة في سيتي: "أنا سعيد بعودته لأنه لاعب خاص، للأسف هو قرر الذهاب لإشبيلية، كنت أود العمل معه".

وأكمل: "كنت أعرف أنه لاعب رائع من مقابلاتي الماضية أمام أرسنال ومدى جودته، من الجيدة رؤية لاعبين مثله يعودون للعب، أعتقد سيملك ذكريات جيدة هنا لأنه سبق وفاز، سيقدم مباراة طيبة".

وكان نصري قد انضم لصفوف وست هام في الانتقالات الشتوية الأخيرة كلاعب حر، وأمضى عقداً لستة أشهر حتى نهاية الموسم.