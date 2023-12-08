جوارديولا يتحدث عن نكسة مانشستر سيتي.. ويعتذر علنًا للاعب وسط الفريق!

تصريحات واضحة من الإسباني..

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن الهزيمة السابقة من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته ضد لوتون تاون الأحد.

وقال جوارديولا: "هناك فترة في كل موسم نعاني فيها، هذا ما يمكن أن نرصده بوضوح كل موسم، الموسم الماضي حققنا اللقب بعد أن كنا على بعد 8 أو 9 أو 10 نقاط من آرسنال.. هل تدركون ما أقول؟".

وأردف: "لدينا أهداف بشأن الموسم، نعم أفكر في تكرار الثلاثية لكن هذا لن يكون سهلًا، المعاناة التي نعانيها لها أسباب متباينة، الأزمة أننا لا نفوز أبدًا 4 مباريات متتالية منذ فترة".

واستطرد: "لكن هذا لا ينفي أننا بدأنا بشكل جيد، قبل آخر توقف دولي كنا المتصدرين، ولكن أتت فترة الاهتزاز".

وعن نجمه كيفن دي بروينه قال: "بدأ بالركض لكنه لم يتمرن معنا، إنه مهم للغاية بالنسبة لنا".. كما تطرق إلى حالة لاعب الوسط كالفين فيليبس قائلًا: "أنا أعتذر وأتأسف بسبب الطريقة التي عاملته بها (قلة المشاركات).. لم يكن يستحق ذلك، وآمل أن أراه في الملعب قريبًا".

كما أشار جوارديولا إلى أنه "لم يشاهد مرة أخرى مباراة أستون فيلا" التي انتهت بفوز الفيلانز 1-0، مؤكدًا أنه ركز على مشاهدة "لوتون تاون" خصمه القادم.