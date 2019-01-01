جوارديولا: واجهنا بعض المشاكل ولكن كان لدينا جودة محرز

الجزائري يسجل هدفاً رائعاً ضد التوفيز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بالفوز على مضيفه إيفرتون 3-1 في الأسبوع السابع للبريميرليج.

وقال جوارديولا عقب المباراة:"الأمر عادة ما يكون صعباً هنا، في الشوط الأول بدأنا بشكل رائع لأول 20 أو 25 دقيقة، ثم بدأنا نواجه بعض المشاكل مع السيطرة على جيلفي سيجوردسون في هذا المركز".

وأضاف:"ولكننا صنعنا الكثير من الفرص في المساحات العرضية طوال الشوط الثاني وكان لدينا جودة رياض محرز في هدفه".

وأوضح:"إيفرتون لديه السرعة ويمكنه إحداث الكثير من المشاكل بالخلف، أنا سعيد لأننا نريد المنافسة على الدوري ومحاولة الفوز به مجدداً".

وتابع:"واجهنا مشكلة مع الضغط العالي، كان لديهم دائماً لاعباً إضافياً على يسارنا، لقد كان هناك بعض الوقت الذي عانينا خلاله".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني حالياً بـ16 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.