جوارديولا: هدفنا دوري الأبطال، وهذه هي مزايا ليون

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه ضد ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام نظيره ليون في ربع النهائي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن مواجهة الفريق الفرنسي ستكون صعبة، وأن فريقه يسعى للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا: "لقد شاهدنا مواجهات ليون الأخيرة أمام يوفنتوس، والمباريات التي خاضوها في الدوري الفرنسي أيضًا، هم لديهم الكثير من التنظيم".

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وأضاف: "لديهم قوة كبيرة وسرعة، وهجومهم مميز كما هو الحال بالنسبة للأظهرة عندهم، وجودة الفريق بشكل عام مذهلة، ونحن نلعب في ربع النهائي، لن تكون مباراة سهلة".

وأردف: "عندما لعبنا أمام فريق ريال مدريد وحققنا الفوز قالوا أننا نضجنا، وعندما خسرنا بفارق سنتيمترات من توتنهام لم نكن كذلك، لا أنظر للأمر بتلك الطريقة".

وأكمل: "الفوز بدوري أبطال أوروبا سيكون مذهلًا بالنسبة لنا، وسيجعلنا أقوى، وهو هدفنا الأساسي، لكن خروج المغلوب من مباراة واحدة يمكنه أن يغير الكثير من الأمور".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد صعد لدور ربع النهائي بعد التفوق على ريال مدريد، بينما صعد ليون بعد تجاوز يوفنتوس.