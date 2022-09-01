جوارديولا: هالاند لن يتجاوز مكانة أجويرو في مانشستر سيتي

هالاند سجل ثلاثية في مرمى نوتنجهام فورست يوم أمس

يرى مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أن مهاجم الفريق السماوي الجديد إرلينج هالاند يمكنه أن يكتب اسمه في تاريخ النادي بسبب الأداء المذهل الذي يقدمه.

وكان هالاند قد استطاع يوم أمس تسجيل ثلاثية في مرمى نوتنجهام فورست ليصل إلى هدفه التاسع هذا الموسم من خلال 5 مواجهات فقط حتى الآن.

الأمر الذي دفع جوارديولا للحديث عنه في المؤتمر الصحفي، حيث أكد على قوة موهبة النجم النرويجي الاستثنائية، وإمكانية تواجده ضمن الكبار في تاريخ النادي مع سيرخيو أجويرو.

ماذا قال جوارديولا؟

لا يزال أمام هالاند العديد من المحطات للحاق بسيرخيو أجويرو هداف السيتي، لكن جوارديولا يقول إن النرويجي يمكن أن يكتب اسمه بجواره في تاريخ النادي.

حيث قال: "سيرخيو هو الأسطورة، لا أحد يستطيع كسر مكانته في قلوب جماهير السيتي، حيث سجل أهم هدف في التاريخ الحديث".

وواصل: "إرلينج لديه الجودة ليكون هناك. لا يتعلق الأمر به أو بسيرخيو، ما فعله أجويرو مذهل، لكن هالاند لديه هذه الموهبة".

وتابع: "عندما اشترى سيتي إرلينج، تحدث الجميع عما فعله في الماضي. ما أردنا فعله هو مساعدته، وآمل أن يستمتع ويسجل المزيد من الأهداف".

وأضاف: "أعتقد أن ما يريده هالاند هو الفوز بالألقاب".

واختتم: "إذا ساعدت رغبته في تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل الأهداف على الفوز، فسيكون ذلك مثاليًا، فمع معرفته قليلاً، لا أعرف ما إذا كان سيكون سعيدًا بتحطيم الأرقام القياسية إذا لم نفز بالألقاب".

هل يكسر هالاند الرقم التاريخي لمحمد صلاح؟

في موسم 17-18 استطاع النجم المصري محمد صلاح أن يحطم الرقم القياسي المشترك بين لويس سواريز وكريستيانو رونالدو وآلان شيرار بتسجيلهم لـ 31 هدفًا في موسم واحد، حيث وضع نجم ليفربول 32 كرة في الشباك (الأرقام خاصة بالدوري من بعد تغيير عدد الفرق المشاركة إلى 20 فريق).

وحتى الآن شارك هالاند في 5 مواجهات فقط وسجل 9 أهداف، ويتبقى أمامه 33 جولة متاحة وبالتالي يمكنه الوصول إلى رقم صلاح وكذلك تحطيمه، لكن ذلك يتطلب مجهودًا كبيرًا.