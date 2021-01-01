جوارديولا: هالاند؟ أنت تفهم أنني لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال!

جوارديولا يلقي اللوم على تقنية الفيديو

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إنه لا يمتلك الحق في الحديث عن مهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند نظرًا لأنه ليس لاعبًا في صفوف فريقه.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المدير الفني لنادي مانشستر سيتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الغد أمام نادي إيفرتون.

وبالسؤال عن إرلينج هالاند تحدث جوارديولا بدبلوماسية شديدة، حيث رفض الحديث عن لاعب لا يمتلكه في صفوفه، تمامًا كما يحب الأندية أن تفعل مع لاعبي فريقه.

وأضاف: "إرلينج هالاند؟ إنه لاعب لبوروسيا دورتموند، بالنسبة لي لا أحب أن يتحدث الناس عن لاعبينا، أنت تفهم أنني لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال.".

وتابع: "الأرقام تتحدث عن نفسها وما قدمه من أداء أيضًا، في الوقت الحالي إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم خاصة وأنه يقوم بهذا العمل الكبير في مثل عمره."

واسترسل: "لقد شاهدت بعض المباريات التي لعبها وتألق فيها، ولم يكن لدي متسع من الوقت لمشاهدة المزيد، لكن المباريات البارزة والأرقام المميزة التي حققها في دوري أبطال أوروبا والدوري كانت رائعة".

وقال أيضًا: "أعرف جودة هذا اللاعب جيدًا، والجميع يعرفها بكل تأكيد، في غضون أسبوعين فقط، سأتمكن من الإجابة عن ذلك بشكل أفضل لأنني لم أرَ الكثير".

وأردف: "دورتموند؟ لديهم جيريرو، فيتسل، جادون سانشو، رينا، هناك العديد من اللاعبين الجيدين في صفوفهم ومن يمتلكون الجودة، لقد قرروا الاستثمار في لاعبين شباب مميزين يدفعون رواتب كبيرة لهم وكذلك ورواتب جيدة للوكلاء"

وأكد: "لديهم الكثير من الجودة، يقدمون أداء جيدًا في الدوري الألماني وأوروبيًا لقد مروا ضد إشبيلية الذي يعد من أقوى الفرق التي تلعب مباريات خروج المغلوب على الإطلاق، حيث فازوا بثلاثة ألقاب في الدوري الأوروبي على التوالي"

وحول مباراة إيفرتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قال: "إنها مواجهة خروج مغلوب، أنا لا أقول إننا لم نأخذ الأمر على محمل الجد في هذه المسابقة، فنحن نعلم مدى أهميتها في هذا البلد".

وعاد من جديد إلى دوري أبطال أوروبا والمواجهة أمام بوروسيا دورتموند حيث قال: "خلال أسبوعين سنواجههم، تشرفت بالتواجد في دور الثمانية من دوري الأبطال والوصول إلى هذه المرحلة".

وفيما يخص الخصم قال: "لم أشاهد الكثير من مباريات دورتموند هذا الموسم لأنه ليس لدينا وقت لمشاهدة المسابقات الأخرى، ولكن في فترة التوقف الدولي سيكون لدينا الوقت لمشاهدة المزيد، دورتموند دائمًا فريق جيد حقًا".

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يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويقدم نتائج مميزة بسلسلة انتصارات في الجولات الأخيرة كسرت فقط على يد الجار مانشستر يونايتد في الديربي منذ نحو أسبوعين.