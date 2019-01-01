جوارديولا رغم هاتريك سترلينج: يمكنه أن يكون أفضل من ذلك

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد سعادته بالهاتريك الذي أحرزه سترلينج أمام واتفورد ويطالبه بتقديم المزيد خلال الفترة المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن سعادته بفوز فريقه في المباراة الأخيرة أمام واتفورد ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب وأكد خلالها أن سترلينج يمكنه أن يقدم مستويات أفضل من تلك التي قدمها خلال الشوط الأول من اللقاء.

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وقال جوارديولا: “رحيم سترلينج يمكنه أن يكون أفضل، لقد سجل ثلاثة أهداف ونحن سعداء بذلك، لكن لا يزال لديه الكثير ليقدمه من أجل أن يكون أفضل".

"في الشوط الأول لم يقدم أفضل أداء لها مع الفريق، لكنه من الجيد للغاية أن تسجل ثلاثة أهداف وأنت لست في أفضل أحوالك، ذلك دليل على الاستمرارية".

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وأكمل: "ما حدث منه من تسجيل الأهداف كان الأمر الأهم في المباراة، وهو بالتحديد ما نحتاج له في الفريق، رغم ذلك لا يزال يمكنه أن يكون أفضل".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق الفوز على نظيره واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة.