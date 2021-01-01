جوارديولا: موهبة محرز كبيرة، لكن الجميع يستحق المشاركة

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يتحدث عن أسباب غياب رياض محرز وتقليل الدقائق التي يحصل عليها.

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن أسباب قلة الاعتماد على الجزائري رياض محرز في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن محرز يملك موهبة كبيرة، ويستحق الحصول على المزيد من الدقائق.

وقال جوارديولا: "أنا مقتنع أن محرز يستحق أن يحصل على المزيد من دقائق اللعب مع مانشستر سيتي، لكن هذا لا ينطبق عليه هو فقط، بقية اللاعبين يستحقون اللعب أيضًا".

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وأضاف: "يجب أن أكون عادلًا مع كافة عناصر الفريق، أنا أتخذ القرارات بناءً على ما أراه في التدريبات من لاعبي الفريق".

وأردف: "رياض محرز يملك الكثير من الإمكانيات الاستثنائية وهو يعلم مدى أهميته بالنسبة للفريق".

وكان بيب جوارديولا قد قلل من اعتماده على رياض محرز في الفترة الأخيرة، حيث شارك اللاعب في مباراة واحدة فقط أساسيًا من أصل آخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن رياض محرز كان قد شارك في 22 مباراة في الموسم الجاري، بواقع 1531 دقيقة في كل البطولات.