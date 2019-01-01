جوارديولا: موسم دي بروينه انتهى وخسارة ليفربول من برشلونة لن تؤثر عليهم

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن خسارة ليفربول بدوري الأبطال من برشلونة لن تؤثر عليهم في البريميرليج.

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أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أنه لا يرى سببًا لتأثر ليفربول بنتيجته أمام نظيره برشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال مواجهته أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة أمام ليستر سيتي وكشف خلالها أن دي بروينه قد يكون موسمه مع الفريق قد انتهى.

وقال جوارديولا: "لا أعرف إذا كان دي بروينه سيلعب من جديد هذا الموسم أم لا، لكن بكل تأكيد لن يكون متاح للتواجد في مباراة يوم الإثنين المقبل، أما فيرناندينيو فموقفه غير معروف، سأتحدث معه بعد قليل وأرى".

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وأضاف: "أعتقد أن سترلينج أظهر خلال الموسم وخلال السنوات الثلاث الماضية أنه يتحسن باستمرار في الملعب، لا يزال سنه صغير ولديه الرغبة للتطور، سيكون لاعب أفضل بكل تأكيد".

وأكمل عن ليستر سيتي: "لديهم جودة مذهلة، لقد دُهشت من طريقة لعبهم، بكل تأكيد سنخوض المباراة كأننا نلعب لقاء نهائي، وأتمنى أن تساعدنا الجماهير يوم الإثنين المقبل".

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واختتم بالحديث عن مواجهة برشلونة وليفربول: "لا أعتقد أن خسارة ليفربول ستؤثر عليهم في الدوري، لقد كانت مباراة جيدة للغاية، كلا الفريقين، لقد كان ليفربول مذهلًا، لقد استمتعت بمشاهدة اللقاء كثيرًا، لقد قاتلوا كثيرًا هذا الموسم، ومواجهتهم أمام نيوكاسل ليست سهلة، لكنهم سيكونون في أفضل حالتهم".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على حساب ليفربول الثاني بفارق نقطة وحيدة.

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