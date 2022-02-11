جوارديولا: محرز نسخة الموسم الماضي أفضل من الآن!

رغم كل الإشادات التي يتلقاها، لم ينجح رياض محرز بعد في الوصول إلى أعلى مستوياته من وجهة نظر مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا.

محرز هو هداف مانشستر سيتي هذا الموسم في كل البطولات برصيد 16 هدفًا، كما ساهم بصناعة ستة أهداف أخرى.

وأحرز الدولي الجزائري هدفًا في فوز مانشستر سيتي الأخير على برينتفورد بالدوري الإنجليزي، والتي فاز بها السماوي بهدفين نظيفين.

جوارديولا عندما سُئل عن محرز قبل مباراة نوريتش سيتي يوم السبت أجاب بقوله "الموسم الماضي كانت أفضل نسخة لرياض".

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كما أضاف "يمكنه القيام بعمل أفضل هذا الموسم ليصل إلى نفس المستوى الذي كان عليه في آخر أربعة أو خمسة أشهر بالموسم الماضي، يمكنه فعلها".

وأتم المدرب الإسباني قائلًا "لديه الجودة بالطبع، هذا يظهر في ركلات الجزاء ولمسته الأخيرة وأسلوبه وسرعته يؤكدون هذه الحقيقة".

وكان محرز في الموسم الماضي قد سجل إجمالًا 14 هدفًا وصنع 9 آخرين، مع تتويجه بدرع الدوري الإنجليزي والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي الآن يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن ليفربول، ويستعد لمواجهة سبورتينج لشبونة في دور الـ16 من دوري الأبطال.