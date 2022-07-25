"جوارديولا مجنون" .. هالاند يكشف انطباعه الأول عن مدرب مانشستر سيتي

كشف المهاجم عن انطباعاته الأولى حول المدرب الإسباني بعد أن سجل هالاند هدفه الأول مع مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ.

يرى النرويجي إرلينج هالاند نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق مجنون بعض الشيء، بينما يتوقع أن الحياة تحت قيادته ستكون ممتعة.

وافتتح هالاند سجله التهديفي مع مانشستر سيتي عندما قاد الفريق إلى الفوز على بايرن ميونخ بهدف دون رد، في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد، ويبدو أن النرويجي الدولي حريص على مواصلة التكيف مع بطل الدوري الإنجيلزي.

وكشف هالاند عن انطباعه الأول عن جوارديولا بعد تلك المباراة، وأصر أيضًا أنه لم يكن متفاجئًا من حصوله على فرصة تسجيل الهدف الأول مع الفريق بعد 12 دقيقة فقط من بداية المباراة.

ماذا قال هالاند عن جوارديولا؟

النرويجي الدولي تحدث في تصريحاته قائلًا: "جوارديولا مجنون بعض الشيء، وأنا أحب ذلك".

وأضاف: "لذلك سيكون الأمر ممتعًا، قضيت أسبوعًا واحدًا مع الفريق لذلك لا أستطيع أن أقول الكثير، لكن كنت أتدرب جيدًا، وأنا مستعد لما هو قادم".

وتابع: "كما تعلمون جميعًا، كنت أشاهد الكثير من مباريات مانشستر سيتي في السنوات الماضية، وفي العام الماضي لعب الفريق بدون مهاجم، لذلك بالطبع كنت أرى نفسي في هذه المواقف التي قمت بها اليوم، وأنا لست متفاجئًا".

ما هي طبيعة علاقته مع جريليش؟

هدف هالاند في الفوز ضد بايرن ميونخ جاء بعد تمريرة من جاك جريليش، الذي وصف النرويجي في وقت سابق بأنه رجل عظيم.

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ويبدو أن التواصل مع جريليش هو أمر إيجابي آخر في عملية اندماج هالاند في مانشستر سيتي، وقال النرويجي عن ذلك: "إنه جيد، عليه أن يتحسن، لكن هناك رابط جيد".

واختتم هالاند: "أنا أحب الأجواء المحيطة به، لذلك سيكون الأمر ممتعًا".

ما التالي بالنسبة إلى مانشستر سيتي؟

سيعود مانشستر سيتي إلى إنجلترا استعدادًا لمواجهة ليفربول يوم 30 يوليو في مباراة الدرع الخيرية، والتي ستكون بمثابة مباراة رفع الستار عن الموسم الجديد.

فيما سيفتتح مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام في السابع من أغسطس.