جوارديولا: مانشستر يونايتد وتشيلسي حاضران في سباق المنافسة على البريميرليج

المدرب الإسباني لا يعتقد أن ليفربول هو المنافس الوحيد له على لقب البطولة هذا الموسم

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن صراع المنافسة على الدوري الإنجليزي، لا يقتصر فقط على فريقه وليفربول.

سيتي يحتل المركز الثاني في البريميرليج بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة حتى الآن.

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ويعتقد جوارديولا أنه من الغباء التركيز فقط على الريدز، وتجاهل خصوم آخرين مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام.

وقال بيب في تصريحات صحفية:"لم أستبعد توتنهام من سباق المنافسة، جميع الفرق الست الكبار متواجدة في الصورة".

✨عشقت كرة القدم لدرجة أننى سحرت أعين كل من شاهدني، معي 5 كرات ذهبية في منزلي، فكم من الأرقام حطمت، وكم من الشباك مُزقت.



💢أنا من أطلقوا عليه الطفل الباكي في الصغر، فأبكيت كل من وقف أمامي.



◀️ أنــــــا الدون - صـــاروخ مـــاديـــرا pic.twitter.com/1C5pqOaWa6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

وأضاف:"مانشستر يونايتد يتمتع بسلسلة جيدة من الانتصارات وأتوقع اقترابهم من الصراع على اللقب".

وتابع:"ننظر للجدول ونرى أول فريقين ونعتقد أنهم المرشحان، ولكن لا يجب تجاهل الفرق الأخرى مثل تشيلسي القادر هو الآخر على المنافسة".

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واستكمل:"السباق مفتوح للجميع الفارق ليس كبيراً، لازال أمام كل فريق 39 نقطة، 9 أو 10 منهم خلف المتصدر لا يبدو بالفارق الذي يستحيل الوصول له.

تصريحات المدرب الإسباني تأتي قبل مواجهة سيتي مع إيفرتون غداً الأربعاء، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.