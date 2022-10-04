جوارديولا: مانشستر سيتي يحتاج إلى التحسن.. ولا أحد يقارن بهالاند!

بيب غير راضٍ عن فريقه بنسبة 100%

تناول الإسباني بيب جوارديولا مستوى فريقه مؤخرًا وبالأخص فيما يتعلق بنجمه المبهر إرلينج هالاند الذي يحطم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر في افتتاحية مذهلة لمشواره مع مانشستر سيتي.

لكن جوارديولا رغم الفوز في ديربي مانشستر أمام يونايتد بسداسية مقابل 3 أهداف، يرى أن الفريق يحتاج إلى التطور في بعض الجوانب، وعن هذا قال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا: "بعض الأشياء السهلة تكون الأصعب في كرة القدم، وهذا ما لم نفم به بشكل جيد في أوقات عديدة، وليس فقط الأحد الماضي، تمريرات بسيطة عديدة فقدناها، وتلك من المبادئ".

وعما ينصح به لاعبيه، قال بيب: "نريد أن نمرر دائمًا للشخص صاحب الرداءالأزرق، لا أتحدث عن مراوغة 3 لاعبين في الثلث الأخير، هذا أمر سهل في حله لأن اللاعبين جيدون بما فيه الكفاية لفعل ذلك بشكل سهل".

لا أحد يقارن بهالاند!

وأفرد مساحة للحديث عن هدافه النرويجي المبهر إرلينج هالاند قائلًا: "الأرقام تتحدث عن نفسها، في عمره لا أحد يقارن به، نحن سعداء للغاية بامتلاكه في التدريبات كذلك، يفعل أشياء غير اعتيادية".

ولم يكتف جوارديولا بالحديث عن هالاند بل تطرق إلى زميله المتألق الآخر فيل فودين وقال: "إنه لاعب يعتمد عليه ، تطور كثيرًا وأظهر ما يمكن أن يقدمه كلاعب استثنائي".

وأردف: "إنه ذكي في كل ما يفعل، يستطيع أن يلعب كل 3 أيام، بالنسبة له ولهالاند يستطيعان اللعب بهذا المعدل ونأمل أن يواصلا على نفس المنوال".