جوارديولا: مانشستر سيتي لم يصل لمستوى برشلونة وريال مدريد

تعرف على تصريحات جوارديولا بشأن المقارنة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنّ فريقه لم يصل بعد لمستوى برشلونة وريال مدريد ولكنّ السيتزنز يسير في الطريق الصحيح.

مانشستر سيتي حقق بطولة البريميرليج 3 مرات خلال مسيرته جاءت بعد أن اشتراه الشيخ منصور في 2008.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "في العشر سنوات الأخيرة يعتبر مانشستر سيتي أكثر الفرق نموًا، فلو عقدنا مقارنة مع برشلونة فإن التاريخ ليس في صالحنا".

وتابع: "لا نمتلك تاريخ ولا إرث برشلونة فالتأسيس الفعلي للفريق بدأ منذ 10 سنوات فقط ولكن هناك تطور كبير ونتحسن كل موسم عن الآخر".

ورأى مدرب النادي الكتالوني السابق أنّ فريقه يقطع خطوات بسيطة كل موسم عن الآخر نحو الأمام والآن حقق بطولة كأس الرابطة عامين على التوالي والدوري الإنجليزي برصيد 100 نقطة.

🤝من هو أفضل ثنائي في كرة القدم حاليًا 🤔♥

⁣⁣

1️⃣ صلاح ,فيرمينو

2️⃣ سواريز وميسي

3️⃣ ليفاندوفسكي ومولر⁣⁣

4️⃣ رونالدو وديبالا

5️⃣ كافاني ومبابي⁣⁣

6️⃣ راموس وبنزيما pic.twitter.com/20eZHzg9le — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 9, 2019

وأردف: "نود في العام المقبل أن نكون هنا بعد تحقيق إنجاز جديد وخطوة أكبر للمستقبل".

واختتم: "لو أردنا المقارنة بين مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ فالتاريخ لن يكون في صفنا على الإطلاق ولذلك نحاول أن نكون أفضل".

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 29 جولة بفارق نقطة عن ليفربول.