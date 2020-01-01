جوارديولا يشيد بهودسون ويكشف موقف ساني

مباراة ليست بالسهلة لسيتي

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالمدير الفني لخصمه المقبل كريستال بالاس روي هودسون، كما كشف عن الحالة الصحية للمصابين ليروي ساني وإيمريك لابورت.

وعاد الثنائي من الإصابة التي غيبتهما منذ بداية الموسم، وشاركا في التدريبات في الأيام الأخيرة، ولكن لم يتم بعد الكشف عن موعد عودتهما للمباريات.

وقال بيب بالمؤتمر الصحفي لمباراة بالاس: "يمكن أن تفوز أو تخسر أي مباراة، لعبنا أمامهم كثيراً وخسرنا مرة وحيدة، نحضر لمباراة الغد، أحترم هودسون كثيراً".

وأضاف: "أحترم استمراره كمدرب في عمره الحالي، لا يمكن كيف تولى المهمة والفريق دون نقاط وقام بعمل رائع بعد أن قال الجميع إن الفريق هبط، سعيد برؤيته، الحياة بعد الاعتزال قد تكون مملة، ولذا ربما هو لا يزال يدرب في الثانية والسبعين لأنه يشعر بالملل بالمنزل".

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واستمر الكتالوني: "علمت بخصوص الحفلة التي أقامها اللاعبون بعد مباراة فيلا، أمر جيد أن يجتمعوا معاً، كان أسبوعاً طويلاً وحصلنا على يومين للراحة، سنحضر للقاءات المقبلة، درسنا مباراة فيلا لتشابهم مع شيفيلد، بعد وست هام هناك توقف طويل".

وعن أحوال لاعبيه: "ساني عاد وتتطور حالته جيداً، ولكن ربما الأسبوع المقبل يشارك في التدريبات الجماعية، لابورت تدرب معنا طوال الأسبوع، لن أتحدث عن أي شائعات تخص اللاعبين، يتم ربطنا ب500 مليون لاعب".

ويحل بالاس ضيفاً مساء السبت على ملعب الاتحاد ضمن مجريات الدوري الإنجليزي الممتاز.