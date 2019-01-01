جوارديولا يفسر أسباب عدم اشتراك دي بروينه أساسي أمام توتنهام

النجم البلجيكي شارك فقط في نهاية المباراة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فسر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، استبعاده لكيفين دي بروينه من تشكيلة فريقه أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا على أنه الأمر اختيار تكتيكي.

وخسر سيتي بهدف نظيف أمام مستضيفه في العاصمة الإنجليزي لندن، وشارك دي بروينه كبديل في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وقال مدرب مانشستر سيتي بالمؤتمر الصحفي: "قررت اللعب بلاعبي إرتكاز لمزيد من الصلابة، اخترت اسماء أخرى لأنني كنت أعلم صعوبة الدور لدي بروينه".

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وأضاف: "الآن نعرف ما علينا فعله، المباراة كانت جيدة، تحكمنا في توتنهام ووصلنا لمواقف مميزة، وهو أمر مهم في تلك المستويات المرتفعة، علينا التركيز في الفرصة المقبلة".

وأكمل بيب: "لم يخلقوا عديد الفرص في المرتدات ولعبنا جيداً، إذا لم نعبر فالأمر بسبب التحدي، أنا فقط من يقول إننا لم نلعب جيداً أم لا".

وحول عودة برناردو سيلفا: "دائماً هناك إصابات وأتمنى تواجده الأسبوع المقبل، لم نمتلك الوقت لنحضر للمباراة بينما استعدوا لستة أيام، سنحتاج مساندة جماهيرنا".

وستقام مباراة العودة الأربعاء المقبل على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر وسيحتاج سيتي للفوز بفارق هدفين لبلوغ نصف النهائي.