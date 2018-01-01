النتائج المباشرة
الانتقالات

مانشستر سيتي يستهدف حسام عوار في يناير

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
الفرنسي الشاب أبهر بيب جوارديولا بقدراته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وهناك منافسة شرسة على ضمه

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يريد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إضافة لاعب وسط جيد لصفوفه، لزيادة حظوظ الفريق في المنافسة على البطولات هذا الموسم.

سيتي حاول التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي جورجينو الصيف الماضي، لكنه خسر الصفقة لصالح منافسه يوفنتوس.

ريدناب يرشح بوتشيتينو لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

اختيارات المحررين

تقارير إنجليزية أكدت أن جوارديولا لايزال يبحث في سوق الانتقالات عن لاعب وسط جديد في يناير القادم.

ويأتي ذلك نظراً لتقدم لاعب الوسط البرازيلي فيرناندينيو في السن وبلوغه 33 عاماً، مما يعني حاجة سيتي للاعب أصغر يفيده على المدى البعيد.

حسام عوار نجم وسط ليون، يعتبر الهدف الأول لجوارديولا في الميركاتو الشتوي، نظراً للمستوى المميز الذي ظهر به اللاعب الشاب في الفترة الأخيرة.

نجم منتخب فرنسا تحت 21 عاماً أبهر جوارديولا في خط الوسط، حيث لعب أمام سيتي في دوري أبطال أوروبا.

خاص | مهاجم العين: ريال مدريد ليس في أفضل أحواله وراموس كثير البطاقات الحمراء

ويرتبط عوار بعقد مع ليون حتى عام 2023، وهناك اهتمام بضمه أيضاً من الثنائي ليفربول وتشيلسي.

ويأتي فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، كهدف آخر لجوارديولا ولكن في فترة الانتقالات الصيفية.

الموضوع التالي:
ماركيزيو يتذكر نهائيا دوري الأبطال وحظوظ يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد
الموضوع التالي:
روني يرحب بسولشاير في مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
موعد مباراة ريال مدريد ضد العين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الموضوع التالي:
شاهد – راموس يتجول في أبو ظبي مرتدياً الزي الإماراتي
الموضوع التالي:
إضراب الحكام في الدوري اليوناني تضامنًا مع زميلهم
إغلاق