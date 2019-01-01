جوارديولا: مانشستر سيتي في حاجة لثلاث أو أربع صفقات

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه في حاجة للدعم بصفقات جديدة في عدة مراكز يتصدر الظهير الأيسر أهميتها في الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على ضرورة ضم فريقه لعدد من الصفقات الجديدة في الصيف المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لإتمام ثلاث أو أربع صفقات خلال الفترة المقبلة لدعم صفوفه.

وقال جوارديولا: "لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل لكننا نفكر في فرصة إيجاد أحد في مركز الظهير الأيسر، لكن لا نعلم إذا ما كان ذلك سيحدث أم لا".

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وأضاف: "هناك ثلاث او أربعة مراكز أفكر فيها ويجب أن نبحث عن صفقات فيها، لدينا بعض الأفكار لكن لا أعلم ما الذي سيحدث في النهاية، رغم ذلك نحن في حاجة لشراء ظهير أيسر".

وأكمل: "اليوم بنيامين ميندي ليس في أفضل حالاته وغير جاهز، الأمر لا يتعلق بطريقة اللعب في إنجلترا، لكنه كان مصابًا لمدة موسمين الآن".

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واختتم تصريحاته: "بكل تأكيد أنا قلق، إذا حدث ذلك لموسمين من الممكن أن يكونوا ثلاثة، أتمنى ألا يتكرر الأمر سنعمل على ذلك لكن الحقيقة أننا استخدمناه في عدد قليل للغاية من المباريات".