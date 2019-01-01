جوارديولا يكشف موقف مانشستر سيتي من بيع ساني

اللاعب مطلوب في بايرن ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن موقف فريقه من بيع نجمه ليروي ساني إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

وأعلن بايرن علانية عن سعيه للتعاقد مع ساني، ولكن التقارير تشير أن اللاعب الدولي الألماني متردد بخصوص الصفقة.

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وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي للقاء وولفرهامبتون الودي: "منذ مدة وبايرن يتحدثون عن لاعبنا ساني والانتقال إليهم".

وأضاف: "أتمنى أن يبقى معنا الموسم المقبل، والذي يليه، والذي يليه، لم أتحدث مع أي أحد من بايرن ميونخ".

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وحول الانتقالات: "أنا سعيد بالفريق الحالي، لا أعرف إذا كان سيغادر أو سيصل أحد جديد، وفيما يخص الدفاع نملك ثلاثة قلوب دفاع رائعين، بالإضافة لفيرناندينيو".

وواصل: "غداً نلعب أمام خصم قوي قدم موسماً مميزاً العام الماضي، أنا ألعب بجدية في الدورة الآسيوية، نفتقد بعض اللاعبين بسبب المشاركات الدولية، ولكن الصغار يؤدون جيداً".

ويلعب مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون ودياً ضمن بطولة بطولة الدوري الإنجليزي المقامة في آسيا.