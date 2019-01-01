جوارديولا: نستمتع بالضغط ونلعب للقب فريد من نوعه﻿

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه يستمتع بحالة المنافسة والضغط الذي يشعر به من ليفربول في صراع البريميرليج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن فريقه سيحاول أن يقدم أفضل ما لديه خلال المواجهة الأخيرة له في الدوري الإنجليزي ضد برايتون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح "سكاي سبورت" وأكد خلالها أن المنافسة مع ليفربول والشعور بالضغط يمنح نجوم مانشستر سيتي شعورًا أفضل.

مشجعو مانشستر سيتي سيظلوا يشاهدون أحداث مباراة ليستر ، من أجل فقط رؤية هذا الهدف 🚀👌pic.twitter.com/HHb7VNpEJL — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وقال جوارديولا: "هناك ضغط على مانشستر سيتي، لكن ذلك أمر جيد بالنسبة لنا، نحن نلعب من أجل شيء فريد من نوعه وهو الدوري الإنجليزي ووجود الضغط أمر طبيعي".

وأضاف: "الفوز بالدوري الإنجليزي مرة في الحياة يكون صعبًا للغاية، فما بالكم بمرتين، الجميع هنا يشعر بالضغط وبالعصبية أحيانًا، ويعرفون أن الأمور لن تكون سهلة، لكن عندما يكون الضغط كبير وتحقق أمرًا هامًا تشعر بشعور أفضل".

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وأكمل: "نريد أن ندخل لمباراة برايتون لنفعل ما قمنا به خلال آخر موسمين، وأن نكون في أقصى درجات التركيز، ونحاول تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف".

جدير بالذكر أن فوز مانشستر سيتي بمواجهة برايتون يتوج الفريق بطلًا للدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي دون النظر لنتيجة ليفربول وولفرهامبتون.