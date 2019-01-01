جوارديولا: مانشستر سيتي سيكون أقوى الموسم المقبل

سيتي قريب من لقب ثان على التوالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه سيستمر في التحسن الموسم المقبل وسيكون فريقاً أقوى عما هو عليه في الوقت الراهن.

ويملك سيتي فرصة التتويج بلقب البريميرليج للعام الثاني على التوالي إذا فاز على برايتون مساء الأحد بغض النظر عن نتيجة ملاحقه ليفربول.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "الموسم القادم سنكون أقوى وأفضل دون شك، الموسم الحالي فهمنا ما نحتاج لتحسينه، لم نغير الكثير، فقط نلعب بطريقتنا ونفعل ما يريح الجميع".

وأضاف: "تحسنا هجومياً، الفرق أمامنا تدافع بالتكتل في الخلف، أحياناً باستخدام 11 لاعباً في منطقة الجزاء، عندما نهاجمهم لا يجب أن نتلقى الكثير من المرتدات".

ستيرلينج يطالب مانشستر سيتي بالحفاظ على لقب البريميرليج الموسم المقبل

اليوم ستحسم المنافسة الأشرس للدوري الإنجليزي منذ سنوات.. صباح الخير! 😍 pic.twitter.com/SAJ7PhJ6Oa — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

جوارديولا: نستمتع بالضغط ونلعب للقب فريد من نوعه

واستمر بيب: "في المجمل، كنا ثابتين المستوى في البريميرليج، في دوري الأبطال كنا أقل نوعاً ما، ولكن بسبب الرغبة في الأداء بشكل أفضل وجودة المنافس".

وواصل: "قمنا بعمل أشياء مثل العام الماضي ونكررها كل ثلاثة أيام، أنا سعيد ولست متوتر، كنت كذلك قبل لقاء ليفربول عندما كنا متأخرين بسبع نقاط وكنت أخاف من اتساعه إلى 10".

وأردف: "الأمر مثل الحلم، الجميع في إنجلترا وأوروبا يتابع السباق للدوري والأمر بيدنا، يجب أن نستحق الانتصار، معظم الموسم كنا خلف ليفربول، ثم لشهرين الوضع كان أن تنتصر أو يلحق بك".

وختم: "لم نتحدث عن الأمر في الأيام الثلاثة الأخيرة، لا نتحدث عن احتفالات أو خسارة، فقط عن برايتون وكيف يلعب وماذا يجب علينا أن نفعل لنفوز، هذا كل شيء".

تتويج مانشستر سيتي إذا حدث سيكون الرابع له في تاريخه بلقب البريميرليج كثالث أكثر الأندية تتويجاً باللقب.