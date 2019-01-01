جوارديولا: ليفربول من أفضل الفرق التي شاهدتها في حياتي

إشادة من المدرب الإسباني يتلقاها الريدز بعد فوز مانشستر سيتي على توتنهام

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بتحقيق الفوز على توتنهام بهدف دون رد، بالجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

سيتي خرج من دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي على يد سبيرز، ليعوض ذلك بالفوز بهدف دون رد سجله الشاب فيل فودن.

جوارديولا قال بعد المباراة:"فوز هام جداً لنا في سباق المنافسة على اللقب، نحن نعلم أننا لا يجب أن نفقد أي نقطة، كانت لديهم فرص أكثر من المباراتين السابقتين"

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وأضاف:"بذلنا مجهوداً لا يصدق، بعد كل هذا الوقت والآن لدينا 86 نقطة، ووصلنا لنهائي كأس الاتحاد، اللاعبون أظهروا شخصية رائعة جداً".

وتابع:"الخسارة اليوم لم تكن لتكلف توتنهام الكثير لكن هزيمتنا كانت كفيلة لضياع لقب البريميرليج".

وأما عن التعافي من الخروج الأوروبي:"الفريقان يمتلكان مجموعة على أعلى مستوى من اللاعبين، كان اختباراً كبيراً لنا، نعم خيبة أمل بتوديع دوري الأبطال، ولكن البقاء في سباق الدوري شيء ضروري".

واستكمل الإسباني:"ماذا أخبرت اللاعبين؟ قلت لهم إذا نسيتم ما حدث فهذا جيد، وإذا لا زلتم تشعرون بالألم فهذا جيد أيضاً".

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وعن هدف فودين:"يتمتع بجاهزية كبيرة للدخول في الفريق، قاتل من أجل هذه الفرصة، اللعب في البريميرليج خبرة كبيرة ومذهلة له، طلبت منه الهجوم والحدة داخل منطقة الجزاء".

المنافسة مع ليفربول:"أعتبرهم أحد أفضل الفرق التي شاهدتها في حياتي".

إصابة كيفن دي بروينه:"لا أعلم موقفه، لقد لعب العديد من الدقائق بدون استعداد، من المؤسف رؤيته يتعرض لهذه الإصابة في أفضل مستوياته هذا الموسم".

يذكر أن الفوز رفع رصيد سيتي إلى 86 نقطة في المركز الأول بجدول البريميرليج، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي يلعب ضد كارديف سيتي غداً الأحد بنفس الجولة.

وفي حالة فوز الريدز سيستعيد الصدارة، مع وجود فرصة انتزاعها لسيتي مرة أخرى، عندما يلعب المباراة المؤجلة في ديربي مانشستر أمام يونايتد الأربعاء القادم.