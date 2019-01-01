جوارديولا: ليفربول لا يخسر النقاط لكننا لا نزال في أكتوبر

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد على صعوبة اللحاق بليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على صعوبة اللحاق بنظيره ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن الفريق حاول تحقيق الفوز لكن نظيره ولفرهامبتون قدم مستوى مذهل.

وقال جوارديولا: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية لكننا تلقينا الأهداف من الهجمات المرتدة، لقد كان يومًا سيئًا بالنسبة لنا وخسرنا المواجهة".

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وأضاف: "لم نستعب تلقينا لهدف وكانت لدينا مشكلة مع تلك الحقيقة، نحن فريق يلعب بشكل معين لكننا مررنا بيوم سيئ وذلك يحدث بعض الأحيان".

وأكمل: "حان الآن موعد عودتنا في جدول الترتيب، فالمسافة مع ليفربول كبيرة وهم لا يخسروا النقاط هذا الموسم، لكننا لا نزال في شهر أكتوبر".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تجمد رصيده عقب خسارة اليوم عند النقطة رقم ١٦ في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ ٢٤ نقطة.