جوارديولا: ليفربول سيحصل على الدوري الإنجليزي في هذه الحالة

تعرف على تصريحات جوارديولا حول المنافسة في الدوري الإنجليزي

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحالة الوحيدة التي يحصل فيها ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

مانشستر سيتي انتصر على كارديف ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 33 جولة.

وقال المدرب الكتالوني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "لو أننا أسقطنا أي نقاط خلال الفترة المقبلة لن نحقق بطولة الدوري الإنجليزي ولذلك نقاتل في كل لقاء".

وتابع: "زينشينكو يقدم لنا الكثير ويساعدنا طوال الموسم وسوف نحاول إيجاد حل لإصابته في المباراة. لقد اعتمدنا على دانيلو وقد يكون هذا خيارًا جيدًا".

ثنائية تُعيد الصدارة إلى مانشستر سيتي أمام كارديف



لم يخسر المان سيتي في آخر 6⃣ مباريات لعبها على أرضه أمام كارديف في الدوري الإنجليزي ✅ pic.twitter.com/uSQcH4DMnw — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

جوارديولا رفض التأكيد على إمكانية إشراك بينجامين ميندي في مركز الظهير الأيسر أمام برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي موضحًا أنّه لم يحسم قراره بعد.

واختتم: "لدينا تشكيل جيد للغاية ولولا ذلك لما تمكنا من المنافسة على جميع البطولات".

جدير بالذكر أنّ السيتزنز حقق لقب كأس الرابطة كما وصل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليضرب موعدًا مع توتنهام.