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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا: ليفربول سيحصل على الدوري الإنجليزي في هذه الحالة

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Getty Images
تعرف على تصريحات جوارديولا حول المنافسة في الدوري الإنجليزي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحالة الوحيدة التي يحصل فيها ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

مانشستر سيتي انتصر على كارديف ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 33 جولة.

وقال المدرب الكتالوني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "لو أننا أسقطنا أي نقاط خلال الفترة المقبلة لن نحقق بطولة الدوري الإنجليزي ولذلك نقاتل في كل لقاء".

وتابع: "زينشينكو يقدم لنا الكثير ويساعدنا طوال الموسم وسوف نحاول إيجاد حل لإصابته في المباراة. لقد اعتمدنا على دانيلو وقد يكون هذا خيارًا جيدًا".

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جوارديولا رفض التأكيد على إمكانية إشراك بينجامين ميندي في مركز الظهير الأيسر أمام برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي موضحًا أنّه لم يحسم قراره بعد.

واختتم: "لدينا تشكيل جيد للغاية ولولا ذلك لما تمكنا من المنافسة على جميع البطولات".

جدير بالذكر أنّ السيتزنز حقق لقب كأس الرابطة كما وصل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليضرب موعدًا مع توتنهام.

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