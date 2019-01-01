جوارديولا: ليفربول هو أصعب منافس واجهته

المدرب الإسباني يتحدث عن منافسيه في الدوريات المحلية التي عمل بها

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن ليفربول هو أصعب منافس واجهه في الدوريات التي عمل بها.

وسبق للمدرب الإسباني أن عمل مع برشلونة وبايرن ميونيخ في كلٍ من الليجا والبوندسليجا، ويُواجه هذا الموسم منافسة شرسة على لقب البريميرليج من ليفربول الذي يتأخر عن السيتي بفارق نقطة وحيدة قبل جولتين من نهاية الموسم.

وقد تحدث جوارديولا قائلًا عن تلك المنافسة لسكاي سبورتس "في الدوري، نعم .. ليفربول هو أصعب منافس واجهته بالتأكيد. من الجميل أن يتمتع كل دوري تفوز به بالصعوبة، لكن المنافسة صعبة جدًا هذا الموسم".

تحول مفاجئ في مستقبل إنسيني مع نابولي

"وصعوبة الأمر تزداد مقارنة بما فعلناه الموسم الماضي، وهو حصاد 100 نقطة، إذ من الصعب على الرياضي أن يُحافظ على هذا المستوى لفترة طويلة وقد فعلناها مجددًا".

أضاف "اللاعبون الكبار يُفكرون بالانتصار القادم وهم يغتسلون بعد أي انتصار يحرزوه، تلك هي الرياضة. الجماهير التي تأتي لملعب الاتحاد هذا الموسم لا تأتي لتذكر كيف كان موسمنا الماضي، لقد انتهى بالنسبة لهم".

"ولن يتغير الوضع في الموسم القادم. حين أتواجد هنا ولا أفعل شيئًا سوى تذكر ما فعلناه، سأستقيل فورًا. تكسيكي بيجيرشتاين سيطلب تغيير المدرب، فالفرق الكبرى تُفكر دومًا بالفوز القادم واللقب القادم".

يُذكر أن ليفربول سيُواجه نيوكاسل خارج ملعبه في الجولة الحالية وقبل الأخيرة من البريميرليج، فيما سيلعب مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي الذي يُدربه برندان رودجرز أسطورة الريدز السابق.