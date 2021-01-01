جوارديولا: ليفربول بطل الدوري الإنجليزي ونفكر في مانشستر يونايتد

تصريحات جوارديولا عقب الفوز الحادي والعشرين على التوالي

قال المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا إن فريقه كان على قدر المسؤولية ونجح في الهروب من المعاناة التي حدثت أثناء إشارة اللقاء إلى نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ونجح فريق مانشستر سيتي، في الخروج بانتصار كبير على حساب نظيره وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

سيتي دخل اللقاء متمتعًا بانطلاقة مميزة على مستوى الدوري الإنجليزي، طامحًا في مواصلة ذلك من أجل حسم اللقب بشكل مبكر.

وعقب المباراة قال المدرب بيب جوارديولا إن الاستمرار في تحقيق الانتصارات يمنح الفريق استمرارية وثقة أكبر من أجل المنافسة على مختلف الجبهات التي يلعب فيها الفريق.

وأضاف في تصريحاته لبي تي سبورت: "المنافس مانشستر يونايتد، هذا كل ما نهتم به الآن، هم الخصم الذي سنلاقيه في المباراة المقبلة وعلينا التركيز بشكل كامل على المباراة التي سنخوضها أمامهم".

وتابع: "البطل هو ليفربول لأنهم نجحوا في تحقيق لقب البريميرليج في الموسم الماضي، هم حامل اللقب والتاج ملك لهم، نحن في أفضل وضع الآن لاستعادة اللقب وسنحاول لكنهم هم الأبطال".

وحول الفوز في 21 مباراة متتالية واستمرار سلسلة الانتصارات التي تقترب من أن تكون الأطول في تاريخ كرة القدم الأوروبية قال: "ما زال أمامنا الكثير من التحديات والمباريات التي تستحق التفكير فيها".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لدينا 33 نقطة أخرى متاحة يجب اللعب من أجلهم، غدًا سيلعب خصومنا، لدينا يوم أو يومين إجازة وبعدها نستعد لمواجهة مانشستر يونايتد على أرضنا:

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الجدير بالذكر أن نتيجة اللقاء رفعت رصيد مانشسترإن سيتي إلى 66 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بالدوري بـ50 نقطة، بينما يأتي وولفرهامبتون بالمركز الثاني عشر بـ34 نقطة.