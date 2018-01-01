جوارديولا: ليفربول الأقوى في أوروبا ونقدم مستويات جيدة

تعرف على تصريحات جوارديولا بعد الفوز عل ساوثامبتون ورأيه في ليفربول

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنّ فوز فريقه على ساوثامبتون أعاد الثقة قبل مواجهة ليفربول أحد أقوى الفرق في أوروبا..

مانشستر سيتي حقق الفوز بثلاثية مقابل هدف على ساوثامبتون في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

بداية من الرقم الإيجابي، فإن أجويرو سجل 5 أهداف وصنع 4 في آخر 8 مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي أمام ساوثامبتون.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "من الجيد أن نفوز بعد خسارة مباراتين على التوالي. لقد قدّم اللاعبون أفضل ما لديهم".

3 أهداف بـ3 نقاط ⚽️

فوز مهم لكتيبة جوارديولا قبل لقاء ليفربول المتصدر 🔝 pic.twitter.com/enxUsGdRPk — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

وتابع: "نقدم مستويات جيدة، لقد حققنا 45 نقطة في النصف الأول من الدوري الإنجليزي وفزنا الموسم الماضي بالدوري برصيد 100 نقطة".

جوارديولا أكد أنّ منافسه على اللقب ربما يكون أحد أقوى الفرق في أوروبا حاليًا ومن الضروري احترام ما يقوم به.

واختتم: "لست واثقًا من جاهزية كيفين دي بروين أمام ليفربول لكن جوندوجان موجود".

ويبتعد مانشستر سيتي عن ليفربول المتصدر بفارق 7 نقاط بعد وصوله للنقطة 47.

ليفربول يحل ضيفًا على السيتزنز بالجولة 21 من البريميرليج بوم الخميس المقبل على ملعب "اتحاد".