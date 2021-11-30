جوارديولا : ليفاندوفسكي يستحق الكرة الذهبية، وماذا عن ميسي؟

دافع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن فوز النجم الأرجنتيني بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

ميسي حصد الجائزة للمرة السابعة في تاريخه، متفوقًا على روبرت ليفاندوفسكي صاحب المركز الثاني وجورجينيو الذي جاء في المرتبة الثالثة.

البعض يعتقد أن ميسي لم يستحق التتويج، وأن ليفاندوفسكي كان الأحق، بعد كل ما قدمه مع بايرن ميونخ خلال هذا العام.

ومن جانبه قال بيب في المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي:"لا تسألني عن هذا الأمر لقد حدث ما حدث".

وأضاف:"لا يمكننا أبدًا أن نقول إن ميسي لا يستحق الفوز بالكرة الذهبية، ولكن سواء أحببت ذلك أم لا، فالجائزة عبارة عن منافسة تجعل كرة القدم أكثر تسلية، لهذا السبب فهي مناسبة رائعة له".

وتابع:"أنا لست الشخص الذي سيقول إن ميسي لا يستحقها، ونفس الأمر بالنسبة لليفاندوفسكي على كل ما فعله تحت قيادة فليك أو ناجلسمان".

واستكمل:"الجودة التي يتمتع بها ليفاندوفسكي وكمية الأهداف التي سجلها تجعل من العدل فوزه بالكرة الذهبية، ولكن لو نظرنا إلى المرشحين الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الأوائل، سنجد أنهم جميعًا تمتعوا بموسم جيد مع فرقهم وجميعهم يستحقونها".

يذكر أن سيتي يلعب غدًا في الدوري الإنجليزي، وهو في المركز الثاني بجدول البطولة بـ29 نقطة، بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر.

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