بيب جوارديولا يثق في قدرة روبرت ليفاندوفسكي في التكيف في برشلونة، ويؤكد أنه لن يعمل في ريال مدريد أبدًا.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على ثقته في قدرة اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي في التكيف في أي فريق ينضم له بما فيهم برشلونة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها جوارديولا في حدث دعائي في مدينة مايوركا ونقلتها صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها إنه لن يعمل في صفوف ريال مدريد أبدًا.

وقال جوارديولا: "ليس لدي أي فكرة عن انتقاله إلى برشلونة، لكن هل سيتأقلم هناك؟ نحن نتحدث عن ليفاندوفسكي، سيتكيف في أي مكان".

وأضاف: "لكنني لا أعرف إذا ما كان برشلونة يمكنه ضمه بسبب الوضع الاقتصادي، أو إذا ما كان بايرن ميونخ سيتركه يرحل".

وأردف عن جافي لاعب برشلونة الشاب: "هو مذهل، مثل بيدري وفاتي، ما يقدمونه يؤكد أن المستقبل بخير، وأنه هناك الكثير من العمل الجيد الذي يتم".

وأكمل في حديثه عن نجم التنس رافاييل نادال: "المقارنة بينه وبين ريال مدريد طبيعية، هناك الكثير من الألقاب التي حققوها، لكنني لا أعرف، فأنا لست نادال ولم ألعب لريال مدريد ولن أنضم لهم أبدًا".

جدير بالذكر أن عقد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي الذي بدأ في يوليو 2016 لن ينتهي قبل نهاية الموسم المقبل.