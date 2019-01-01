جوارديولا يُثني على ميسي ويكشف أصعب فرق واجهها في مسيرته ويكشف عن ما يُثير غضبه

بيب جوارديولا في حديث طويل يُثني مجددًا على ميسي..

لم يتوانى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن منح ليونيل ميسي الثناء المعتاد، إذ عاد وكرر أن الليو لن يتكرر مرة أخرى.

"لن يكون هناك شخص مثل ميسي. عندما تراه وهو شاب يبتعد 40 مترًا عن المرمى ويركض، لم يكن لدي مانعًا في تقريبه من المرمى، لأن ميسي يستطيع أن يحرز ثلاثة أهداف ولا أحد سواه يستطيع فعلها بدون أن يركض كثيرًا." هكذا عبّر جوارديولا عن إنبهاره بالدوري الأرجنتيني.

وكشف جوارديولا كذلك عن الفرق الأقوى التي لعب أمامها في مسيرته، فقال "ليفربول يورجن كلوب، وبرشلونة لويس إنريكي هما من أقوى الفرق التي واجهتها حتى الآن."

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"كانوا لا ينهزمون، تحديدًا برشلونة إنريكي، ما أنجزه كان مذهلًا من خلال الجمع بميسي ونيمار وسواريز في الهجوم مع البنية الدفاعية والتحركات وكل شيء."

كما يعتقد مدرب بايرن ميونخ الأسبق أن تشافي سيصبح مدربًا لبرشلونة في يوم من الأيام، حيث قال "سيدرب برشلونة يومًا ما بالتأكيد، أنا لا أعرف متى وكيف، ولكن لديه شغفًا كبيرًا بالتدريب، تلمع عيناه عندما يتحدث في أمور التدريب."

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وتطرق إلى الحديث عن أرتورو فيدال والذي أشرف على تدريبه في العملاق البافاري "لقد قدم لنا أشياء لم تكن لدينا، يمكنك تفهم حبه للكرة من وجهه، إذا سأذهب إلى الحرب فليس من السيء الذهاب معه، إنه لطيف ولديه روح وتنافسية كبيرة."

أما تشابي ألونسو فلقيّ أيضًا ثناء خاصًا من جوارديولا بقوله "إنه واحد من أكثر اللاعبين الذي تمت مكافئتي بأن أحظى بهم في فريقي، سيكون مدربًا جيدًا للغاية."

وعن البرسا الحالي "لو فاز برشلونة في الأنفيلد العام الماضي لحقق الثلاثية، يوم سيء في ليفربول كان كافيًا لإنهاء هذا الحلم، لو فازوا عليهم لفازوا على فالنسيا في الكأس أيضًا."

في الوقت نفسه فكشف جوارديولا عن شيء يُغضبه كثيرًا، حيث قال "الناس يقولون برشلونة بيب، هذا يُغضبني، أنا فقط كنت أفوز لامتلاكي نادٍ قوي ولاعبين عظماء يدعمونني وخلفي."

"في كرة القدم، اللاعبون هم من ينتصرون، يمكنك العمل كثيرًا ولكن في النهاية كل شيء يعتمد على اللاعبين ومهاراتهم وقراراتهم في الملعب."