جوارديولا لن يكون سعيداً .. مشتريات هالاند في مانشستر تشغل وسائل التواصل!

عادات النجم النرويجي الغذائية تلفت الانتباه

أثارت صورة لنجم مانشستر سيتي الجديد إرلينج هالاند الحديث على وسائل التواصل الاجتماعية، وخصوصاً من قبل جماهير فريقه الجديد.

هالاند انضم لتدريبات حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الأيام الماضية، ليبدأ رسمياً رحلته بالقميص السماوي.

ما هي الصورة التي أثارت جماهير مانشستر سيتي بخصوص هالاند؟

والتقطت العدسات لاعب منتخب النرويج وهو يتسوق في أحد سلاسل الهايبر ماركت الشهيرة في المدينة، وكان جل التعليقات على نوعية الطعام الذي اشتراه.

Official: Erling Haaland shops in Sainsburys. pic.twitter.com/e3uhGqelYV — Tom Young (@TomYoungSJ) July 12, 2022

وركز معظم المتابعين على وجود زجاجة "كاتشب" ضمن مشتريات هالاند، وهو ما تم وصفه بأنه عادة غذائية غير صحية لا تتناسب مع كونه رياضي.

وقال أحد رواد تويتر: "بيب جوارديولا لن يكون سعيداً بمشترياتك"، بينما علق آخر: "من الغريب أنه يقوم بمشترياته بنفسه وليس مثل النجوم".

أحد الجماهير كان ساخراً بحد كبير وكتب: "لماذا يقوم بشراء كل تلك المشتريات رغم أنه سيذهب إلى مدريد"، في إشارة إلى ارتباط المهاجم المستمر بريال مدريد.

هالاند ونظام غذائي مثير للجدل

وسبق وكشفت تقارير عن أن النجم النرويجي من محبي الطعام، ويكسر نظامه الصارم من أجل مجموعة من الأطعمة المقربة لقلبه.

ويحب لاعب دورتموند السابق البيتزا والطعام الصيني، ويرتاد أماكن معينة لتناول تلك الوجبات في بلاده بالتحديد بحسب التقرير.

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