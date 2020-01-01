جوارديولا: لن نضم لاعبين جدد بسبب فرق تواجهنا بـ10 مدافعين!

خسر المدرب الإسباني ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه للمرة الأولى فى مسيرته التدريبية...

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن تعرض فريقه لخسارة مفاجئة أمام مضيفه ساوثامبتون لا يعني أنه بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين جدد.



و خسر المدرب الإسباني ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه للمرة الأولى فى مسيرته التدريبية، حيث هزم أمام ساوثامبتون في سانت ماري يوم الأحد بهدف مقابل لا شيء.

وعندما سئل عما إذا كانت هزيمة سيتي تعني حاجة الفريق إلى لاعبين جدد ، قال جوارديولا للصحفيين: "لا ، لا أعتقد ذلك".وتابع "أعتقد أننا نلعب بشكل جيد وبصدق. نحن نلعب بالشخصية والرغبة في الفوز حتى النهاية. لعبنا ضد ساوثامبتون الذي كان لديه 10 لاعبين في منطقة الجزاء. لقد فعلنا ذلك بشكل جيد".

وأضاف "سنراجع المباراة ، وبالفرص التي كانت لدينا ، يمكننا القيام بالمزيد. من الصعب خلق فرص أكثر مما ابتكرنا والطريقة التي قمنا بها".



وأردف "أنا فخور جدًا ، لذلك أحببت الطريقة التي لعبنا بها لكنها ليست كافية. ليس هناك شكوى بشأن اللاعبين. لقد لعبنا بشكل جيد حقًا ، أعجبني ولكن هذا لا يكفي للفوز بالمباريات."

في غضون ذلك ، لا يشعر جوارديولا بأن حارس مرمى سيتي إيدرسون هو المسؤول عن الخسارة أمام ساوثامبتون.



حيث أكمل جوارديولا "نستخدم حارسنا لبناء لعبنا،نستخدم حارسنا للعب بشكل أفضل، إنه يعطينا الكثير و لم نخسر لهذا السبب".



واختتم :"حدث هذا الوضع عدة مرات هذا الموسم، نخلق العديد من الفرص ولكننا غير قادرين على تسجيل الأهداف."



ويستعد السيتيزنس لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.



يذكر أن مانشستر سيتي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 23 نقطة بينما يتواجد ساوثامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة.