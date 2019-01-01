جوارديولا: لن نستمع لأحد - البريميرليج لازال في الملعب

تصريحات المدرب الإسباني بعد الفوز بالديربي على مانشستر يونايتد

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته الشديدة بفوز فريقه بالديربي على حساب مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء.

سيتي اقترب خطوة أكبر من لقب البريميرليج، عقب الفوز على يونايتد بثنائية نظيفة سجلها كل من بيرناردو سيلفا وليروى سانيه.

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جوارديولا قال بعد المباراة:"أتفهم الضغط الذي تعرضنا له قبل المباراة، للعب على أولد ترافورد، والقدرات الكبيرة للينجارد وماركوس راشفورد خاصة لسرعة كل منهما".

وأضاف:"أخبرت اللاعبين أننا بحاجة للفوز فقط، لا يهم إذا تلقينا أهدافاً أم لا، وفي النهاية حسمنا المباراة لصالحنا".

المباراة القادمة:"الآن سنذهب إلى بيرنلي ونعلم أننا أمام مواجهة قوية ضد خصم صعب، علينا الحفاظ على هدوئنا، لم نحسم اللقب حتى الآن وهناك 3 مباريات متبقية، من المذهل كم النقاط الذي حققناه مع ليفربول".

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وتابع:"قلت للاعبي الفريق لا تقرأوا الصحف ولا تشاهدوا التليفزيون وتستمعوا لأي شخص يقول أننا فزنا بالبطولة".

وواصل بيب حديثه:"علمنا أنهم سيحاولون الركض بشكل أكبر بعدم وجود لوكاكو، خسرنا بعد الكرات، ولكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني".

وأما عن المنافسة مع ليفربول:"كلا منا يستحق الفوز باللقب، ولكن فريق واحد فقط يجب أن يحسمه، الخاسر لن يندم أبداً لأنه أعطى كل شيء من أجل البطولة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد سيتي إلى 89 نقطة في المركز الأول بجدول البريميرليج بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول، بعد 35 جولة من عمر المسابقة.