جوارديولا: لم أكن أعرف ألفاريز سوى من التلفاز

بيب جوارديولا المدير الفني لماشستر سيتي يستمر في إثارة الجدل.

آثار المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الجدل حول وضع برناردو سيلفا في صفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نوتنجهام فورست في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "برناردو؟ لقد قلت لمرات عديدة كم هو هام بالنسبة لنا، سينتهي سوق الانتقالات على أي حال خلال يوم أو يومين، والجميع سيركز على أشياء أخرى".

وعند سؤاله عما إذا كان هناك أي تحركات إضافية في سوق الانتقالات أثار بعض الجدل وقال: "لا أعرف ما الذي سيحدث".

كما تم سؤاله عن وضع إرلينج هالاند وإذا ما كان سيغيب عن المباراة القادمة: "عندما لا يلعب هالاند ألفاريز يلعب، ذلك مؤكد، نحن سعداء بسرعته وحسه التهديفي".

وأكمل تصريحاته: "هو لاعب جيد للغاية، كنت أعرفه من التلفاز فقط عندما كان في ريفر بليت لكنني تفائجت بكم هو جيد".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوي الإنجليزي برصيد عشرة نقاط خلف آرسنال المتصدر.