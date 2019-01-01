جوارديولا: لم أتوقع أننا سنسجل كل هذه الأهداف

بيب يشيد بأجويرو بطل الهاتريك في مباراة السداسية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على تشيلسي بستة أهداف دون رد.

وقال جوارديولا في تصريحاته لبي بي سي سبورت:"أسبوع مذهل ومباراة مذهلة، نحن محظوظين بتسجيل 3 أهداف من أول 4 محاولات لنا، بعد 3-0 كانوا أفضل ثم بعد 5-0 لم يكن الأمر سهلاً لهم".

وأضاف:"تشيلسي يحصل على الكرة ويلعب بشكل جيد، لذلك أنا سعيد بالأداء بعد أن واجهنا آرسنال وإيفرتون وكان لدينا أيام قليلة للتعافي".

وتابع:"سجلنا 6 أهداف في شباك تشيلسي ولعبنا بشكل رائع جذب الانتباه، لقد فعلناها بفضل اللاعبين الرائعين الذين نملكهم. لقد تحدثنا هذا الصباح وتدربنا على الركلات الثابتة وبعض التحركات، ولم أعتقد أبداً أننا سنسجل هذا الكم من الأهداف".

أما عن سيرخيو أجويرو الذي سجل هاتريك في تلك المباراة فقال بيب:"لقد قلتها عدة مرات، سيرجيو يسجل في كل موسم الكثير من الأهداف، أحب هذا النوع من اللاعبين على صعيد الاستمرارية، اللاعبين الصغار يأتون ولكن القليل هم من يبقوا لوقت طويل".

يذكر أن سيتي استرد الصدارة بفارق الأهداف عن ليفربول، إلا أنه لعب مباراة أكثر من الريدز.