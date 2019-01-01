جوارديولا للاعبي مانشستر سيتي: شكرًا جزيلاً على تطبيق أفكاري

الفيلسوف يفند مكاسب ثلاثية الثعالب

استفاض مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، في مدح لاعبيه بعد الفوز المقنع الذي تحقق على حساب ليستر سيتي أمس السبت بنتيجة 3-1 في الجولة الثامنة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الانتصار الثمين والمهم، بعد رحيل مساعده السابق مايكل آرتيتا، الذي غادر ملعب "الاتحاد"، لتولي قيادة ناديه السابق آرسنال، بعد انتهاء مهمة المدرب المؤقت فيردريك ليونبرج.

وقال بيب في المؤتمر الذي عقده بعد المباراة "قدمنا أداءً جيدًا بالكرة وبدونها، ووجود فاردي شكل خطورة علينا، لكننا كنا دائمًا على مستوى عالٍ".

وأضاف "شكرًا جزيلاً للاعبين على تتبعي، ونحاول إقناع اللاعبين بأن هذا هو الفريق الذي نبدو عليه".

وأثنى على الشراسة الهجومية للسيتي بقوله "سجلنا ثلاثة أهداف وكان بإمكاننا تسجيل المزيد أمام فريق مثل ليستر، وهذا يعني الكثير على مستوى الجودة والعقلية".

كما أشاد بالسهم الأشقر البلجيكي كيفن دي بروينه، وقال عنه "ليس لدينا شكوك بشأن كيفن، ولا يمكننا أن نتوقع منه المساهمة في الفوز كل 3 أيام".

وتابع حديثه عن الفريق "نريد دائمًا اللعب بشكل جيد، ومن الضروري أن نساعد رياض محرز ليكون أكثر تأثيرًا، ويجب ألا نتوقف عن شن الهجوم بلا هوادة، وقد فعلنا ذلك أمام ليستر".

من جهة أخرى، أشار في نفس المؤتمر الصحفي إلى أنه لن يتعجل في اختيار الخليفة المنتظر لمدرب آرسنال الحالي.