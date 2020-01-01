جوارديولا : لا نفكر في ديربي مانشستر وعلينا الحذر مع أجويرو

تصريحات المدرب الإسباني قبل الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن إمكانية ظهور مهاجم الفريق سيرخيو أجويرو، بمواجهة الفريق أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

أجويرو تعرض لإصابة قوية الموسم الماضي، أثرت بشكل كبير على جاهزيته خلال الأشهر الماضية، حيث غاب عن أغلب فترات هذا الموسم.

أجويرو قد يظهر في مباراة سيتي بالجولة السادسة بدور المجموعات لدوري الأبطال، غدًا، الأربعاء، وهو ما تحدث عنه جوارديولا في المؤتمر الصحفي للقاء.

وقال المدرب الإسباني عن المهاجم الأرجنتيني:"سيعود عندما يصبح جاهزًا للتدرب بشكل منتظم، لديه الجودة الكافية للعودة لأننا نعرفه جيدًا وندرك العمل الجاد الذي يقوم به ولكن علينا التحلي بالصبر".

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وأما عن ظهوره ضد مارسيليا:"سنتخذ القرار النهائي غدًا، ولكن ربما نراه على دكة البدلاء، سنرى رد فعله بعد الحصة التدريبية صباح الغد".

التدوير:"أنا لا أقوم بإراحة اللاعبين، ولا أقول هذا اللاعب لن يلعب لأنني أفكر في المباريات الأخرى، الفريق الذي سيلعب غدًا يمكنه اللعب ضد يونايتد لأني أريد تحقيق الفوز".

وأضاف:"إذا كان شخص ما يحصل على عدد كبير من الدقائق ويتعرض لمشاكل بدنية بسبب ذلك، وقتها سنفكر في إمكانية حصوله على راحة".

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التفكير في ديربي مانشستر أمام يونايتد:"كل تركيزنا على مباراة مارسيليا، بعدها سنفكر في المباراة التالية، هذا ما أعرفه من خلال تجربتي".

التجديد لفيرناندينيو:"إنه جزء من الفريق وعاد من الإصابة بشكل رائع ضد بورتو، لذلك سنتعامل معه وفقًا لعدد الدقائق التي يستطيع لعبها، سنحتاجه الغد ويوم السبت أيضًا".

يذكر أن مانشستر يحتل المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، بفارق 3 نقاط عن بورتو صاحب المركز الثاني، حيث ضمن كل منهما التأهل لدور الـ16 قبل خوض الجولة الأخيرة.